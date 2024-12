TV 2 Fyn beklager efter tidlig udgivelse af artikel

Hvornår vender du og din far første gang beslutningen om, at du ville forlade byrådet i Odense?

- Ugen op til har jeg dialog med rigtig mange i og omkring partiet.

Lars Chr. Lilleholt skriver i et opslag på dagen, hvor nyheden kommer ud, at han fik det at vide "for et par dage siden". Har I slet ikke talt om det før end et par dage op til, at du tager så stor en beslutning for jeres parti i Odense?

- Det var cirka samtidig med gruppeformand og politisk ordfører. Så det er sikkert i det leje deromkring. Jeg har ikke lige datoerne på hvornår. Men man kan sige ... Hvis jeg må vende spørgsmålet rundt: Havde det gjort nogen forskel, hvis han havde vidst det for tre måneder siden?

Kan du forstå, hvis nogen tænker, at det kan se lidt planlagt ud, at der går så kort tid mellem, at du tager så stor en beslutning - og til at din far lige pludselig har taget en anden stor beslutning?

- Man kan sige, at omvendt så har min far gået og stukket til mig, og flere i partiet har gået og drillet mig med, hvornår jeg skulle overtage hans kreds - og ikke omvendt. Så på den måde ser jeg ikke nogen udfordringer i, at han er klar til det. Modsat tror jeg, at det havde været en større udfordring, hvis jeg havde gjort det modsatte.

Men det er ikke planen, du skal ind i Folketinget?

- Nej, det er det bestemt ikke.

Kilder i og tæt på Venstre i Odense fortæller, at du som leder af byrådsgruppen i Venstre i tilfælde har lyttet mere til din far end til resten af gruppen, når det eksempelvis gælder tilgangen til samarbejdet med resten af byrådet. Er det korrekt?

- Vi har virkelig forsøgt at skabe et samarbejde på tværs. Der har været kræfter i partiet, som har ønsket mere konflikt, end jeg har gjort og handlet efter. Og det er jo fair nok. Men tværtimod synes jeg, at jeg har haft en opgave i at bremse og holde ro på på alle leder og kanter.

Hvad tænker du om, at jeres familie bliver beskrevet som magtfuld og ikke til at komme udenom, hvis man gerne vil frem i Venstre i Odense?

- Det synes jeg ikke, har noget som helst på sig. Der er jo masser af både aktive byrådspolitikere og foreningsmennesker i Odense, som jo driver Venstre og hjælper med det. Vi er en bevægelse og et parti, der har brug for bred repræsentation. Og det har vi heldigvis også.