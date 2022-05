TV 2 Fyn besøger letbaneramt lejlighed: Lyden er som en monoton bas inde i hovedet

Bevægelserne kan den tekniske reporter ikke fastslå som værende udelukkende fra letbanen. Og de er meget små i den helt nye bygning. Til gengæld kan indtrykket fastslås temmelig præcist.



Mens reporteren er i rummet i den lille time kører 13 letbanetog forbi. Lydniveauet kan på lydoptageren ses i decibeludslag til at være det dobbelte af den tale, der kommer fra stuen lige ved siden af med en lukket dør imellem de to rum. Døren mod letbanen er åben. Her skal det nævnes, at det ikke kan regnes for faktuelle decibeltal, men til gengæld kan det fortælle, at lyden altså er markant og målbar.

Overskrider på flere områder

Målingerne gentages med lukket dør ud mod letbanen. Her er der et lille fald på udslaget, men der er stadig markant synlig forskel på talen i rummet ved siden af og letbanen.



De 13 gange letbanetogene kører forbi, er ikke ens i lyd eller vibrationer.

For selvom der ikke er nogle synlige vibrationer i rummet, som kan dokumenteres, så kan lydene føles sonisk, som resonans.

Hvor slemt det er, varierer fra gang til gang et tog passerer. Men den soniske rumlen inde i hovedet er ikke en behagelig oplevelse. Det svarer lidt til en monoton bas inde i hovedet. Det opstår knap hver fjerde minut og varer i 20 sekunder.

Ifølge en orientering som Odense Letbane har sendt til økonomiudvalget i Odense Kommune, så er der flere steder, hvor "uvidenskabelige målinger", overskrider grænseværdierne. De "uvidenskabelige målinger" er gennemført af det rådgivende ingeniørfirma Cowi.

- Vibrationerne ved nærmeste skinne viser overskridelser i cirka 62 procent af passagerne. I forhold til lavfrekvent støj er der over overskridelser imellem 24 og 38 procent af passagerne, står der i orienteringen.

Alt bliver ikke løst inden åbning

Odense Letbanes bestyrelsesformand Jesper Rasmussen siger til TV 2 Fyn, at støjen og årsagen til den ikke findes på en uge. Og derfor er testene fortsat nødvendige for at løse problemerne.

- Det tager enormt lang tid at finde frem til, hvad er det for støjkilder, vi arbejder med her og det er det, vi bruger testen til blandt andet, siger han.

Til spørgsmålet om han forventer at støj- og vibrationsgenerne er løst, når letbanen åbner 28. maj er svaret:

- Nej, det tror jeg ikke, de er, jeg tror, vi kommer nogle af problemerne til livs og har fået årsagsforklaringer. Men vi kan ikke nå det hele, inden vi begynder driften.

