TV 2 Fyn erfarer - nu er der en løsning på Gittas skatteproblemer

Gitta Ravn fra Odense er blevet opkrævet ejendomsskat for 14 private ejendomme i Gartnerbyen, selv om hun kun ejer den ene.

Og selvom daværende skatteminister Jeppe Bruus (S) lovede, at man ville kigge på at få ændret loven med tilbagevirkende kraft, kunne Gitta Ravn i sidste uge konstatere, at der ikke var sket noget.

I alt lyder Gitta Ravns skattegæld for de mange grunde nu på mere end 70.000 kroner, som der løbende kommer renter på.



Men tirsdag erfarer TV 2 Fyn, at den hårdtprøvet boligejer nu vil få eftergivet naboernes grundskyld for 2024, som hun er blevet opkrævet. Derudover vil der komme en fremadrettet løsning, så andre boligejere ikke ender i samme situation.