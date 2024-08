TV 2 Fyn på mission i et år - OB skal tilbage i Superligaen

Og nu lancerer vi kampagnen "Fyn fortjener et hold i Superligaen". Alt sammen med en klar ambition: Vi vil gøre, hvad vi kan for at få OB tilbage i landets bedste fodboldrække. Her på TV 2 Fyn hepper vi på OB. For fodbold er mere end fodbold for os.

Vi mener faktisk, at fodbold gør Fyn bedre.

Vi vil hylde holdet, når det spiller godt. Vi vil stille kritiske spørgsmål, når målene udebliver. I sidste ende er det jo klubben, der skal sparke bolden ind over stregen. Med øget dækning af OB, både kritisk og konstruktiv, mere fokus på fans og holdet, flere følelser, mere dybde og skarpe analyser.

- Fodbold og især superligafodbold er meget mere end 22 spillere og en bold. Fodbold er fællesskab, regional og lokal selvforståelse, som giver noget at være sammen om. Noget man kan juble og græde over sammen. Noget man kan være stolt af på vegne af den egn, man bor i. Derfor passer denne kampagne ”Fyn fortjener et hold i Superligaen” perfekt ind i TV 2 Fyns overordnede strategi om at tale Fyn op som et sted, fynboer kan være stolt af, siger Jakob Herskind, nyhedschef på TV 2 Fyn.