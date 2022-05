TV 2 Fyn tester: Hvem er hurtigst - letbanen eller tidligere elitecykelrytter?

Lørdag åbner letbanen i Odense. Det betyder, at de odenseanske trafikanter skal vænne sig til helt nye transportvaner.

Men hvad er egentlig hurtigst? Er det at tage letbanen, cyklen, bilen eller bussen, når du skal fra den ene ende af Odense til den anden?

Det kommer nok an på både tidspunkt, transportmiddel, og hvor du skal hen, men på TV 2 Fyn satte vi os for at teste, hvem der er hurtigst på ruten fra Tarupcentret til Hjallese Station - letbanen eller TV 2 Fyns journalist og tidligere elitecykelrytter, Frederik Zeuner, på en cykel med ét gear.

Skidt fra start

Kampstarten går, og letbanen og Frederik Zeuner kommer begge afsted samtidig, men allerede langs Rismarksvej kommer cykelrytteren under pres, da han kører i hård modvind, og letbanen kommer hurtigt foran.

- Med den her modvind ville jeg ønske, at jeg sad inde i letbanetoget i stedet for at sidde på cyklen, kommenterer den tidligere elitecykelrytter til kameraet på cyklen.

Men Frederik Zeuner kommer efter det, da letbanen skal gøre holdt ved første stop, og dermed får han og cyklen et lille forspring.

- Jeg er tilbage. Mit håb lever igen, siger Frederik Zeuner.

På en lang strækning ind mod centrum kæmper letbanen og cykelrytteren om, hvem der er forrest, men flere gange undervejs bliver Frederik Zeuner stoppet af røde lyskryds, mens letbanen har grøn bølge.

- Det er frustrerende at skulle holde stille for rødt lys. Især fordi jeg kan se letbanen længere fremme, siger Frederik Zeuner.

Lille forspring

Ind gennem midtbyen i Odense får Frederik Zeuner et forspring, da letbanen skal holde et længere stop ved Odense Banegårdscenter og køre med lav hastighed gennem Carl Nielsen Kvarteret. Det giver ekstra styrke til Frederik Zeuner, at han kan se letbanen bag sig, inden de bevæger sig ud mod Nyborgvej.