TV 2 politianmeldt for at opfordre til kriminalitet

TV 2 bør blive undersøgt nærmere for potentielt at have overtrådt straffeloven i forbindelse med tilblivelsen af dokumentaren "Den sorte svane".

Det mener advokat Anders Riisager, der har politianmeldt TV 2, siger han til Berlingske.

Gennem skjulte optagelser fra en muldvarp i det kriminelle miljø - Amira Smajic - afslørede TV 2 omfattende og alvorlig kriminalitet som hvidvask af store summer og svindel med bortskaffelse af forurenet jord.

Riisager påpeger dog over for Berlingske, at TV 2 "muligvis" har brugt Smajic til at fremprovokere kriminalitet.

- Det er alt sammen foregået efter instruks fra TV 2, der således har fremprovokeret den kriminalitet, vi ser i udsendelsen, siger han til mediet.