TV 2-profil vender tilbage til TV 2 Fyn som digital redaktør

Stefan Brix bliver ny digital redaktør på TV 2 Fyn.

Dermed vender han tilbage til mediehuset, hvor han tidligere har været reporter og nyhedsredaktør.

- Jeg ser frem til igen at blive en del af TV 2 Fyn, som jeg ser som et modigt og fremsynet mediehus, der aldrig står stille. På TV 2 Fyn er der kortere end kort fra tanke til handling, og der er en vilje til at ville være bedst, også selvom man ikke er størst, udtaler Stefan Brix.

Stefan kommer til stillingen fra TV 2, hvor han har arbejdet som undersøgende journalist og blandt andet være med til at lave streaming-formatet Kernen.

Som digital redaktør skal Stefan Brix være med til at føre TV 2 Fyns nye ambitiøse digitale strategi ud i livet. I den kommende tid skal besøgstiden forøges markant og kontaktfladen med fynboerne være endnu større.

- I de kommende år skal TV 2 Fyn tage store skridt på det digitale område. Vi skal ikke blot være gode, vi skal være bedst. Som ny digital redaktør glæder jeg mig til – sammen med husets dygtige medarbejdere – at levere historier og digitale produkter, der forhåbentlig får brugerne til at spærre øjnene op, siger Stefan Brix.

- Stefan er en yderst kompetent journalist, der kun er blevet bedre de seneste par år. Han har ledelseserfaring, store journalistiske ambitioner og har været frontløber på et stort digitalt projekt hos TV 2. Han har den helt rette profil til dette job, udtaler redaktionschef Hans Christian Kromann

Stefan Brix træder ind i den nye stilling efter sommerferien.