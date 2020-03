TV 2/Fyn Event inviterer: Lær at gøre dit skrammel til skatte

En slidt sofa, en forvasket T-shirt eller en brugt korkprop behøver ikke at ende sit liv i en container på lossepladsen. For hver gang du genbruger eller upcycler i stedet for at købe nyt, sparer du kloden for værdifulde ressourcer. Men hvor skal du starte?

TV 2/Fyn Event inviterer i samarbejde med Bronx Kaffe og Krea, Odense Renovation, Tingcentralen og VillaFyn til en kreativ aften, hvor upcycling og DIY er i fokus. I mange tilfælde er dit hjem fyldt med ressourcer, som kun venter på at blive udnyttet.

Eventet afholdes i det nyåbnede Bronx, Bolbros nye "fællesskabs-biks", hvor initiativtager Cindy Frederiksen står klar til at fortælle om stedet og hygge om deltagerne.

Hvorfor upcycling og DIY?

Upcycling kan groft oversættes til "opbrug", hvor genbrugsmøbler eller anden genbrug får et nyt look. Man tilføjer altså ny værdi til noget, der ellers skulle være smidt ud og det kan eksempelvis genopfindes enten som et helt nyt produkt eller en del af noget nyt.

Hvordan er det nu lige med det upcycling? Foto: Camilla Kehlet Jensen

- Det er lidt ligesom i gamle dage. Hvis det er gået i stykker, så reparerer man det og bruger det igen. Vores samfund i dag er meget blevet et køb-smid-ud-samfund, siger genbrugschef hos Odense Renovation, Mette Lorenzen.

At upcycle noget adskiller sig fra genbrug - det kaldes også recycle. Her bruges i den samme form, for eksempel når man køber en gammel sofa for at bruge den som sofa eller køber genbrugstøj. Det kalder man at recycle.

En anden gren af upcycling er DIY - altså 'do it yourself', som er den udenlandske udgave af 'gør det selv'. Det handler om projekter, man selv kan lave, og som ofte laves med genbrug.

- Jeg synes, det er megafedt at sige, at jeg selv har lavet det. Så føler man sig sådan lidt sej, siger Alberte Due, som selv bruger meget tid på både upcycling og DIY.

Et gammelt fjernsyn, som ikke længere virker, er blevet til en minibar hjemme hos Alberte Due. Foto: Julie Lapp

Kom selv og prøv

Onsdag den 11. marts kan du selv prøve kræfter med upcycling og DIY, når TV 2/Fyn Event inviterer til en kreativ aften i Bronx - kaffe og krea i Bolbro.

Til eventet kan du, foruden Cindy Frederiksen, møde tre kreative fynboer, som hver især arbejder med enten upcycling eller DIY. Du kan møde:

Katja Marcussen, der er idé-kvinden bag Tingcentralen i Aarslev. Hos Tingcentralen bliver alt skabt af bi- og restprodukter fra virksomheder, som bliver genanvendt til at lave alverdens ting. Til eventet kommer Katja blandt andet til at vise og instruere i, hvordan man laver lamper ud af materialer, der ellers var blevet smidt ud.

Anja Michele Mathies, som er designer og leder af Odense Renovations nye genbrugsbutik. Hun elsker at lave brugte og ødelagte ting om til nye, brugbare løsninger. Hun har blandt andet lavet hylder ud af ødelagte stole. Til eventet vil hun sørge for, at gammelt stel får nyt liv.

Kan gammelt stel få nyt liv? Det hjælper Odense Renovation med Foto: Odense Renovation

Alberte Due, sm fra bloggen VillaFyn. Sammen med sin mand Jesper køber hun gamle møbler og istandsætter dem, så de bliver som nye. Derudover er hun vild med at lave DIY og skabe noget fedt ud af ting, som ellers var havnet i skraldespanden. Til eventet vil Alberte bruge korkpropper til at lave bordskånere, kortholdere og meget mere.

Det er helt gratis at deltage, og du kan booke din billet ved at klikke her.

Program for aftenen:

18.00: Velkommen! - Og mød aftenens kreative eksperter. Herefter debat og interviews. Hvad skal der egentlig til for at komme i gang med at upcycle? Hvad er det, som forhindrer os i at bare at fyre den af med kreative idéer og gamle materialer? Og hvor stor forskel gør det egentlig, når vi genbruger og upcycler frem for at købe nyt?

18.40: Kreative workshops. Vælg selv, hvad du vil lave:

1: Lav en lampe eller en vægdekoration med idékvinde og projektleder Katja Marcussen fra Tingcentralen

2: Dekorér et stel og lav sjove kopper og tallerkener med designer Anja Michele Mathies fra Odense Renovation

3: Lav sjove ting af korkpropper med blogger Alberte Due fra Villa Fyn

Alberte Due har lavet både opslagstavler, bordskånere, kortholdere og billedrammer ud af korkpropper. Prøv selv kræfter med det til eventet 11. marts. Foto: Julie Lapp

20.00: Tak for i aften.

Undervejs er der Byttebiks: Medbring noget, du ikke længere vil have. Du kan bytte din ting væk, eller måske endda tage den med hjem igen, hvis du i løbet af aftenen har fået en god idé til, hvordan den kan bruges.