Tv-kendis måtte afsløre drilsk hemmelighed for sin døende far

Da ordene faldt, blev der tændt en ild i Bahadir Demirhan.

- Det skulle han ikke sige to gange. Så skulle jeg nok give den gamle mand "Hammerslag", siger han med et smil på læben.

Da han kørte fra hospitalet, besluttede han sig for at kontakte redaktionen hos "Hammerslag". Han blev indbudt til casting og endte med at blive inviteret med på optagelserne til DR-serien.

- Jeg talte med Christian Degn under casting, og han fortalte mig, at jeg slet ikke skulle være nervøs og bare være mig selv. Så skulle vi nok give min far en fed oplevelse.

Bahadir Demirhan valgte at holde det hemmeligt for sin far, at han medvirkede, så han kunne overraske ham, når det første afsnit rullede over skærmen. Desværre døde hans far, inden programmerne blev sendt på tv.

- Jeg nåde at sige det til ham, mens han var rigtig syg. Han kiggede op på mig og sagde: “Hammerslag?” Jeg sagde: "Ja." Så kiggede han på mig på sin kække måde og sagde: “Jeg havde da heller ikke regnet med andet”. Jeg havde brug for at give ham den oplevelse.

Hvad der begyndte med en drilsk kommentar fra faren, skulle senere ende med at blive til et hav af optrædender på flere sæsoner af det populære boligprogram på DR for odenseaneren.

- Jeg fik nogle fantastiske oplevelser med Christian Degn og de gode mennesker bag kameraet.