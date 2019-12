Tv-kokken Claus Holm: - Mad er blevet noget, der splitter familierne ad

- Ved du hvad? Jeg har lavet mad i 33 år. Både til Hendes Majestæt og til Gud og hver mand. Jeg har oplevet, at mad er gået fra at være noget, der samlede os, til noget, der splitter os. Det er helt galt, raser tv-kokken Claus Holm.

Han har mad på hjernen døgnet rundt. I mange år har Claus Holm lavet mad i "Go' Morgen Danmark" på TV2, ligesom han i kogebøger, til foredrag og i mange andre sammenhænge har talt varmt for den gode mad. Men noget har ændret sig undervejs.

Jeg går ikke i ananas-sko

- Jeg har det sådan, at hvis jeg ved, at min gæst for eksempel ikke spiser kød, så er jeg da så rummelig, at jeg laver noget mad uden kød. Men jeg kan også komme ud for, at hvis jeg fortæller, at jeg elsker kød, så er jeg pludselig med til at ødelægge verden. Det er sgu da noget pjat. Bare fordi jeg ikke går i ananas-sko, så er jeg da ikke et dårligere menneske af den grund, mener Claus Holm.

Fra hjemmet i Svendborg prøver han at udbrede forståelsen for forskelligheden i danskernes tilgang til mad. Men han oplever det, han kalder "food-shaming", at folk skælder ud på hinanden, hvis man ikke er fuldstændig enige.

En portion mad som denne veganske gryderet kan få diskussionen i gang mellem veganere og kødelskere. Foto: Preben Dahl

- Altså, jeg er tyk, ikke? Hvis jeg kommer gående med en pizza og en cola, så har folk straks en holdning til, hvorfor jeg er tyk. Men de kender da ikke min historie. Alligevel tillader de sig at have en holdning om mig, siger tv-kokken.

Som barn voksede han op i Vejle sammen med forældrene og tre brødre. Når klokken slog 17.00, samledes familien om det varme måltid.

- Min far fik to frikadeller og kartofler og grønt, mens vi drenge fik én frikadelle og tilbehør. Hvis der var en ekstra frikadelle, kunne vi pænt spørge om en til. Men dengang skulle jeg sgu ikke have fortalt, at jeg var blevet veganer. Så havde min far sagt, at jeg kunne spise det, der stod på bordet, eller gå sulten i seng. Det var da til at forstå, siger Claus Holm.

Debat om mad i Odeon

Når han tirsdag den 10. december stiller op i Café Odeon Social i Odense, er det for at skabe en diskussion om mad og meninger med de fremmødte ved TV 2/Fyn Events arrangement. Ikke for at pege fingre.

- Jeg siger for eksempel, at jeg hverken er for eller imod økologi - jeg er på vej. Forstået på den måde, at hvis du trækker en gulerod op af jorden i Danmark, så smager den af gulerod. Og jeg er sikker på, at den er god - om den så er økologisk eller ej. Længere er historien ikke. Vi skal være her alle sammen. Der er ingen af os, der smadrer verden, mener Claus Holm og ser frem til mødet med mad-interesserede fynboer.

På Café Odoen Social kan man vælge at spise med ved den daglige fællesspisning. Derefter sætter Claus Holm og fremtidsforskeren Louise Fredbo Nielsen scenen for en diskussion mellem de mange forskellige interessegrupper,der er inden for mad. De to vil, sammen med Preben Dahl fra TV 2/Fyn Event, give plads til alle holdninger.

- En undersøgelse har vist, at danskerne i gennemsnit tilbringer 11 minutter om dagen i et køkken - og det er vel at mærke af tvang og ikke af lyst. Vi skal have lysten tilbage, lyder det kontant fra Claus Holm.