Tverskov: - Vi spiller sæsonens dårligste kamp

- Jeg synes næsten, vi spiller vores dårligste kamp i sæsonen.

Sådan lyder det fra en skuffet OB-anfører efter søndagens 1-0 nederlag til AGF i Aarhus.

- Vi mangler godt nok kvalitet i dag, siger Jeppe Tverskov til TV 2 Fyn efter nederlaget.

Skuffelsen rammer ekstra hårdt, eftersom kortene ellers landene til OB's fordel.

Både Silkeborg og Brøndby satte nemlig point til i deres Superliga-kampe søndag, og dermed kunne OB have fået en billet til top-6 med en sejr over AGF.

- Vi kommer til Aarhus og har en stor mulighed. Det er ærgerligt at spille sådan en kamp på sådan et tidspunkt af sæsonen, hvor det er så vigtigt. Det er vores egen skyld, siger anføreren, der skal brugen morgendagen på at komme sig over skuffelsen.

Svag første halvleg

OB's cheftræner Andreas Alm ser ikke meget anderledes på søndagens skuffelse i Aarhus. Det er særligt de første 45 minutter, som Alm er utilfreds med.

- Det var en meget svag første halvleg. Kigger man på kampen i Parken (7-0 nederlaget til FCK, red.), så starter den første halvleg langt bedre. Det er den svageste første halvleg i lang tid, siger Andreas Alm.



- Jeg er meget skuffet over vores eget resultat og præstation, tilføjer træneren.



Anfører Jeppe Tverskov er som sagt skuffet over søndagens indsats. Han kan dog glæde sig over, at mange fynboer gerne ser ham blive i klubben efter hans kontrakt udløber til sommer. Blandt andet popstjernen Andreas Odbjerg har bejlet personligt til anføreren for at få ham til at blive.