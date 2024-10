Tyveri blev til røveri - så væltede skeletterne ud af skabet

Et tyveri af blandt andet fire flæskestege og syv dåser tun i en dagligvarebutik i Odense udviklede sig fredag eftermiddag til et røveri. For da butikschefen forsøgte at stoppe tyven i at komme ud af butikken, slog han hendes arm til siden, fremgår det af døgnrapporten fra Fyns Politi.

Butikstyven, hvis medgerningsmand i mellemtiden var blevet sigtet for medvirken til røveri, blev fundet efter en sondering i området. Under et kig i den bil, de var kørende i, væltede det ud med tyvekoster, fortæller kommunikationskonsulent Mads Boel.

Så væltede indrømmelserne ud af butikstyven, som fortalte, at tyvekosterne, der mestendels var madvarer, stammede fra andre tyverier i andre dagligvarebutikker.