UCL lader dør stå på klem for laborantuddannelsen

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole vil alligevel ikke lukke laborant- og procesteknologiuddannelserne i Odense permanent, som det ellers blev besluttet i juni.

Det er Novo Nordisks planer om at etablere produktionsenheder i Tietgenbyen, der torsdag aften fik bestyrelsen for UCL til at lade en dør stå på klem for en genåbning af uddannelsen i løbet af få år.

I juni besluttede institutionen ellers, at den 15 år gamle laborantuddannelse skulle lukke. Tilskuddet til uddannelsen var blevet sat ned, og det gav et driftsunderskud på 1,7 millioner kroner.

Men efter torsdagens møde i bestyrelsen, lyder meldingen fra bestyrelsen nu, at der stadig ikke vil blive optaget elever i 2024 og 2025, men at skolen beholder udbudsretten til uddannelserne, så de kan genåbnes i løbet af få år.

UCL har ikke kunne få meldinger fra Novo Nordisk om de skal bruge laboranter i Odense, men nu er institutionen altså klar til at udbyde uddannelsen om få år, hvis medicinalgiganten får behov for laboranter i Odense.