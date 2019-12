Skader i Odeon: Efter uenigheder er udbedring snart i mål

Odense Kommune og H.C Andersen Kongres Center, der forpagter Odeon, er nu tæt på at nå i mål med udbedringen af de skader, der blev konstateret ved en gennemgang af Odeon i februar måned.

Der har været tale om et langt forløb.

For 11. februar i år gennemgik rådgivningsfirmaet DEAS Odeon på vegne af Odense Kommune.

Konklusionen var, at det høje aktivitetsniveau i Odeon slider på specielt gangarealerne og adgangen til lokaler.

Rapporten slog også fast, at 26 forhold skulle udbedres af forpagteren – lige fra maling af skrammede døre til udbedring af fugtskader på gulvet.

"Guldvæggen" skal repareres

På et møde mellem Odense Kommune og DEAS 4. december var der status på opgaven.

Det fremgår af en aktindsigt til TV 2/Fyn.

Ifølge kontorchef i Odense Kommune Pia Bay Christiansen er Odeon endnu ikke kommet helt i mål med alle vedligeholdelseskrav, men er godt på vej.

Et større projekt bliver udbedring af den såkaldte ”guldvæg”, hvor parterne i fællesskab vil finde den rigtige løsning, oplyser Pia Bay Christensen.

Der er dog også stridspunkter.

- I den endelige afrapportering fra DEAS til Odense Kommune fremgår det, at direktøren for H.C Andersen Kongres Center, der forpagter Odeon, Christian Belling, ikke vil skifte døre og karme ud, ”før de er mere beskadiget”.

Men det er en vurdering, Odense Kommune ikke er enig i.

Det fremgår også af korrespondancen mellem Odense Kommune og DEAS, at Odense Kommune ikke finder det acceptabelt, at forpagteren først nu er ved at have afsluttet alle de vedligeholdelsesopgaver, der blev pålagt ved gennemgangen 11. februar.

Opgaver, som man havde bedt DEAS om at holde snor i.

Allerede i februar 2020 er der linet op til den næste årlige gennemgang af Odeon – altså om to måneder.