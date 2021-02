Udbygning for millioner: Kæmpevindmøller skaber flere arbejdspladser på Lindø

Industrikoncernen Bladt Industries investerer et større millionbeløb i udbygningen af virksomhedens produktionsfaciliteter på Lindø port of Odense.

Det er produktionen af fundamenter, de såkaldte gigant-monopæle, som kan fæstne havvindmøller med vinger på op til 240 meter til havbunden.

De nye produktionsfaciliteter på Lindø forventes klar i løbet af 2022, men der er tegnet kontrakt med flere maskinleverandører, og planlægningen af de nye produktionsfaciliteter er påbegyndt, skriver Bladt Industries i en pressemeddelelse.

Det betyder, at de første gigant-monopæle kan produceres allerede fra næste år, og det vil på sigt skabe nye arbejdspladser.

Anders Søe-Jensen, administrerende direktør hos Bladt Industries. Foto: Bladt Industries

- Hver enkelt monopæl er et gigantisk bygningsværk i stål, og vi bliver blandt de første i verden, der kan producere stålkonstruktioner af den størrelse, siger Anders Søe-Jensen, administrerende direktør hos Bladt Industries.

Bladt Industries har siden 2013 haft produktionsfaciliteter på Lindø port of Odense, og udover at både investering og antallet af ansatte løbende vil blive tilpasset efterspørgslen, vil også de eksisterende faciliteter blive tilpasset.

Bladt Industries forventer på sigt, at markedet på sigt vil efterspørge monopæle, som kan blive over 100 meter lange og 15 meter i diameter. De største monopæle kommer til at veje over 3.000 ton.

Fakta Bladt Industries er blandt de største i verden inden for havvind. Virksomheden har i de sidste 25 år leveret til mere end 2.300 havvindmøllefundamenter svarende til mere end en tredjedel af alle verdens havvindmøller. Bladt Industries har desuden leveret et betydeligt antal offshore transformatorstationer. Verdens første havvindmøllepark blev installeret i Vindeby ud for Danmarks sydkyst i 1991. Vindmøllerne havde på daværende tidspunkt en kapacitet på 0,5 MW med en rotordiameter på 35 meter. Dagens havvindmøller er op til 15 MW med en rotordiameter på 235 meter. Disse vindmøller har brug for fundamenter, der er mere end 100 meter lange, 10-15 meter i diameter og kan veje mere end 3.000 tons. Verdensmarkedet for havvindmøller forventes at stige markant også i de kommende år. I EU er der i øjeblikket installeret 12 GW havvind, og målsætningen er at øge dette tal til 60 GW inden 2030. Frem mod 2050 skal kapaciteten yderligere femdobles til 300 GW. Se mere

Bladt Industries investerer et større millionbeløb i produktionen af monopæle, som ses på dette billede. Foto: Bladt Industries