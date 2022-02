Uddannelsesinstitution fyrer 22 medarbejdere - men skal ansætte igen senere

Det sker som følge af en større nedgang i aktiviteter på uddannelsesinstitutionen, forklarer rektor Stig Jarbøl.

- De voksne har nemt ved at få job i øjeblikket, og så fravælger de efteruddannelse, siger han.

De 22 nedlagte stillinger skal især findes blandt HF og VUC Fyns voksenuddannelser. Det rammer blandt andet de såkaldte AVU’er, almen voksenuddannelse, der er et tilbud til voksne over 25 år, der gerne vil forbedre sig i fag på 9. og 10. klasses niveau.

På uddannelsesinstitutionen er de meget ærgerlige over at være nødt til at nedlægge stillinger.

- Det er naturligvis hårdt for de medarbejdere, det rammer, og det er en situation, som er meget beklagelig, siger rektoren.

Skal rekruttere igen senere

Stig Jarbøl understreger, at det selvfølgelig er positivt, at mange er i job, men mener samtidig, at situationen er særlig beklagelig, fordi afskedigelserne skyldes højkonjunkturen og den lave ledighed.

Det betyder nemlig, at hvis konjunkturen vender og ledigheden stiger, så er HF og VUC Fyn nødt til at oprette de berørte stillinger igen.

- Det er ærgerligt at vi er nødt til at sige farvel til rigtig kompetente medarbejdere, når vi samtidig ved, at vi skal ud og rekruttere, når opsvinget vender, siger Stig Jarbøl.