Uddannelsessted bygger ny skole på Odense Havn

I 2024 kan de studerende se frem til at cykle mod Odense Havn i stedet for bygningerne på Ejlskovsgade og Lerchesgade, hvor det nuværende Tietgen ligger.

Tietgen har nemlig investeret i det sidste ledige grundstykke i City Campus på Odense Havn.

- Det, der skal rummes i det her hus, er fremtidens uddannelse, og det er uddannelse til fremtidens arbejdsmarked inden for handel, kontor, detail og e-handel, siger Anette Vilhelmsen, direktør på Tietgen i Odense.

Læs også Nye lokaler til blodtapning: - Det er næsten som at komme i himlen

I dag rummer det nuværende Tietgen Business EUD- og EUX-uddannelserne. Når den nye skole står klar, fraflytter Tietgen Business lejemålet og samler erhvervsuddannelser og en række administrative funktioner for hele Tietgen i det nye byggeri.

Folketinget skal godekende det

Direktør på Tietgen Anette Vilhelmsen ser frem til at byggeriet på Odense Havn kan begynde.

- Fra nu af og til august 2024 skulle vi have tid til både at få lokalplanen på plads og tegnet et hus og udviklet ideerne og få Folketingets Finansudvalg med på det, siger Anette Vilhelmsen.

Folketingets Finansudvalg overvåger investeringer på det statslige område og skal i sidste ende godkende byggeprojektet.