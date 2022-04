Ude af Champions League: Odense Håndbold taber til Brest Bretagne

Odense Håndbold er færdig i kvindernes Champions League.



Søndag endte den anden af to ottendedelsfinaler mod sidste sæsons finalister fra Brest Bretagne med et nederlag på 26-29. Dermed blev det til exit for Odense, som i sidste weekend vandt den første kamp mod Sandra Toft og co. med 25-24.

Brest skal nu møde ungarske Györ, Tofts kommende arbejdsgiver, i kvartfinalen. Ungarerne har Anne Mette Hansen i truppen.

En ellers lige kamp

Første halvleg i søndagens kamp sluttede, som den startede, med lighed på måltavlen. Brest havde indledningsvist et lille overtag, inden Odense efter en god periode kom ovenpå.

Da Mia Rej kort før pausen scorede til 14-13, kom fynboerne for første gang foran, inden Brests Monika Kobylinska fik udlignet til pauseresultatet 14-14.