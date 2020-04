Uden publikum: ’Kim Larsen’-koncert på hans gamle stamværtshus

’Når nu min verden bliver kold og forladt …’

Sådan lyder starten på Kim Larsens legendariske nummer 'Papirsklip', og sådan lød det også lørdag i en (næsten) forladt Lørups Vinstue i Odense.

Det har ikke noget at gøre med, at det er på 'Lørups'. Det er simpelthen bare pissegod musik Rasmus Ullehus, direktør, Lørups Vinstue

Der plejer nemlig at være musik på værtshuset om lørdagen, og det stopper ikke, selvom der er lukket under coronaudbruddet.

- Så kan folk få lidt 'Lørups-energi'. Det er en gammel tradition, når der er torvedag, og det savnede folk, da coronaen brød ud, siger Rasmus Ullehus, som er direktør for Lørups Vinstue.

Kim Larsen

Lørdag var det bandet ’En Lille Pose Støj’, som rejser rundt med deres versioner af Kim Larsen-klassikere, der gav et par numre på Lørups Vinstues Facebookside.

- Det er meget populært, og folk bliver så glade, siger Rasmus Ullehus.

Værtshuset var et af Kim Larsens stamsteder til det sidste, da han boede i Odense, og det var netop her, bandet spillede en række af hans største numre.

For stamkunder i starten

I starten spillede husets faste pianist i en lukket Facebookgruppe for værtshusets stamkunder, men det blev hurtigt så populært, at man valgte at udvide konceptet.

- Det var egentlig kun tænkt til vores stamkunder, men der var så mange, der blev glade, så næste gang gjorde vi det på den offentlige Facebookside, siger Rasmus Ullehus.

Det har de nu gjort flere lørdage i træk - i dag altså med Kim Larsen-sange fra hans gamle stamværtshus.

Men det er nu ikke derfor, der netop blev spillet Kim Larsen-numre lørdag.

- Alle elsker Kim Larsen. Det har ikke noget at gøre med, at det er på 'Lørups'. Det er simpelthen bare pissegod musik, siger Rasmus Ullehus.

Du kan høre 'En Lille Pose Støj' spille 'Papirsklip' i toppen af artiklen, og herunder kan du høre 'Hvis Din Far GI'r Dig Lov' og 'Tarzan Mama Mia'.

Hele koncerten kan ses på Lørups Vinstues Facebookside her.