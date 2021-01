Udendørs kunstudstilling skal give lys i mørket

På parkeringspladsen bag de gamle værftsbygninger på Frederiksø i Svendborg vil det snart glimte af lys i den mørke tid.

Med lysende dekorationer, installationer og kunstværker vil Svendborg Kommune og Frederiksø Kunst og Kultur gøre op for, at den årlige lysfest i december sidste år måtte droppes på grund af coronavirus, ombygning og andre praktiske forhindringer.

Derfor åbner en udendørs udstilling under navnet Lysglimt i Mørket 30. januar og fortsætter frem til 28. februar med skiftende lysinstallationer på havnen.

- Vi prøvede at tænke på, hvad vi kunne gøre i stedet for at tænke på, hvad der ikke kunne lade sig gøre, siger koordinator Dicte Frost.

Stort offentligt kunstværk

Kunstnerne bag de omkring 21 lysværker, der i perioden kan opleves på Frederiksø, er skabt af både lokale kunstnere, der arbejder på Frederiksø, og kunstnere fra landets akademier. Blandt andet vil der være videokunst og kunsthåndværk, hvor lys indgår.

Det letteste ville være at aflyse, men folk har brug for, at der er noget, der kan lade sig gøre Dicte Frost, koordinator Lysglimt i Mørket

- Nogle af værkerne vil stå der i hele perioden, mens andre vil være midlertidige, siger Dicte Frost.

I processen med udstillingen har arrangørerne blandt andet været i kontakt med politiet for at finde ud af, om det kunne lade sig gøre at lave en udendørs udstilling med hensyn til coronarestriktionerne. Det kunne det.

- Det bliver et stort offentligt kunstværk, hvor vi har prøvet at sprede værkerne ud over et stort areal, siger Dicte Frost.

Sidste år var omkring 4.000 mennesker til lysfesten, og derfor måtte der tænkes nyt for at tænde lys over Frederiksø i en mørk tid.

