Udlændinge får hjælp: Aysel oversætter om coronavirus på Facebook

Landet er lukket ned, men du forstår ikke hvorfor. Hvordan ville du have det, hvis du ikke forstod et pip af, hvad medierne skriver om coronavirus?

Aysel Hagi, der er frivillig i Vollsmosesekeretariatet, oversætter myndighedernes anbefalinger til ikke-dansktalende i grupper på Facebook. Til at starte med oplevede hun, at folk ikke forstod budskabet i forbindelse med coronavirus.

- Mange var ikke helt med på, hvad der foregik. De forstod ikke alvoren af situationen, så de gik stadig ud og hilste og krammede, siger hun.

Oversætter på Facebook

Og det er forståeligt, at folk der ikke kan dansk, var forvirrede i starten, mener Aysel Hagi. Der var nemlig ikke meget oplysning at hente på de rigtige steder.

- I starten var der næsten ikke noget på flere sprog. Det var en meget svær situation for folk, der ikke forstår dansk, så jeg tænkte, at nu må jeg gøre noget, siger hun.

Aysel lavede blandt andet et opslag i facebokgruppen 'Fortællinger fra 'Mosen'', hvor hun oversatte de gode råd fra myndighederne til arabisk.

Her ses et af de opslag, Aysel lavede på facebookgruppen "Fortællinger fra 'Mosen". Foto: Liv Sepstrup

Som dagene er gået har flere taget budskabet til sig. Det oplever Aysel i hvert fald på de reaktioner, hun får.

- Flere skriver til mig, at de er glade for det. Nu kan de forstå, hvad det drejer sig om. De besøger ikke længere hinanden og passer rigtig meget på, siger hun.

Sprogbarrierer kan gøre det svært

Ifølge Mette Beck Frost, der er sekretariatsleder i Vollsmosesekretariatet, gør myndighederne deres bedste for at oplyse alle borgere på coronasmitte.dk og via Sundhedsstyrelsen på flere sprog. Men nogle grupper kan have særlige behov.

- Langt de fleste kan godt forstå myndighedernes vejledninger, og så er der en lille gruppe, som kan være isolerede, fordi de ikke kan sproget, og dem vil vi også gerne nå ud til, siger Mette Beck Frost.

Derfor arbejder de i Vollsmosesekretariatet sammen med de frivillige. Det handler om at nå forskellige grupper der, hvor de er. Torsdag den 19. marts blev der som en del af samarbejdet lavet oplysningsvideoer til facebooksiden 'Fortællinger fra 'Mosen'' på arabisk, albansk og engelsk.

- De frivillige er rigtig vigtige, for det betyder noget, at informationen kommer fra nogen, man kender. Vi kan nå et spadestik dybere ved, at de har en god personlig relation og et stort netværk, siger Mette Beck Frost.

En borgerpligt

Aysel Hagi mener, at myndighederne har gjort, hvad de kan for at oplyse, men i en krisesituation som denne må alle bidrage.

- Jeg synes, det er min borgerpligt at gøre, hvad jeg kan. Man skal hjælpe med det, man er god til, siger hun.

Hun vil fortsætte med at hjælpe borgere, der har brug for det.

- Mit hjerte gør ondt, når jeg kan se udsatte mennesker, der har brug for hjælp, og ingen hjælper dem. Jeg bliver glad, når jeg kan se smilet på deres læber, siger hun.