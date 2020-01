Udlever drømmen med succes: Fik dobbelt op på forventningerne

Det var et spring ud i det ukendte, da tvillingerne Kim og Kate Falden sammen med deres respektive ægtefæller for godt et år siden overtog nøglerne til Kragsbjerggaard i Odense, der siden 1958 har fungeret som vandrerhjem.

Men selvom ingen af de fire havde erfaring fra branchen kan de se tilbage på et år, der er gået over forventning. Med knap 16.000 overnatninger i 2019 er de langt over, hvad de håbede i begyndelsen af sidste år.

Faktisk har næsten dobbelt så mange som forventet lagt vejen forbi vandrerhjemmet. Dog er 16.000 overnatninger stadig et stykke fra målet, men en god start, mener Kim Falden.

- De 16.000 har slet ikke genereret nok økonomi, men det siger noget om, at det her skal nok lykkes. Det er vi ret overbeviste om, siger Kim Falden.

Håber på 20.000

De fire vandrerhjemsejere arbejder på at omdanne den gamle hovedbygning til et lejlighedshotel med otte helt nye lejligheder, og derfra skal den snart 273 år gamle gårds beliggenhed og historie gøre en del af arbejdet.

- Det, der er vigtigt nu, er, at vi får opgraderet stedet og får fortalt historien om, at vi er her, siger Kim Falden.

Fakta om iværksætteri Antallet af iværksætterfirmaer er steget pænt de seneste år. Der er ikke tal fra 2019 endnu, men i 2018 blev der stiftet 19.800 aktive virksomheder.

Det er det største antal siden 2008 og en stigning på 15 procent de seneste fem år.

Antallet af nye virksomheder er dog stadig et stykke under niveauet fra årene op til finanskrisen. Kilde: Iværksætterbarometeret Se mere

Siden overtagelsen af den trelængede gård har ejerne renoveret både værelser, mødelokaler, køkkener og hovedhuset.

- Hvis vi er rigtig heldige og dygtige, så kommer vi måske op på 20.000 overnatninger, og så skal vi sådan set ikke højere, siger han.

Tvillingerne Kim og Kate Falden og deres ægtefæller Tina Falden og Steen Busch har baggrund som henholdsvis tømrer, sundhedsplejerske, kontoruddannet og underviser på en erhversskole.

"Shit, hvad har du gjort?"

De fire købte stedet for knapt ni millioner kroner i efteråret 2018, og droppede samtidig de alle deres faste job for at satse på livet i vandrerhjemsbranchen.

- Vi legede med tanken, og vi tænkte, at det kan kunne være spændende. Og da vi så så det herude, så blev vi bare nærmest forelskede i det med det samme, siger Kate Falden.

Samme oplevelse havde hendes tvillingebror.

- Jeg så bare det der smukke hus midt i en skov, midt i Odense, siger han.

Springet fra fast arbejde med pensionsordning, faste mødetider og betalt ferie har været stort, fortæller Kim Falden.

- Jeg har måske haft job, jeg også kunne være nervøs i, men det her er på en helt anden måde, fordi nu er det jo din opsparing, dit hus, dit hjem. Det er alt. Så jeg har da haft masser af nætter, hvor jeg er vågnet og har tænkt: Shit, hvad har du gjort?

Men selvom de måske arbejder flere timer for færre penge nu, så er de glade for deres nye tilværelse.

- Jamen, det er anderledes, når det er ens eget, siger Kate Falden.

