Udraderet: Vælgerne i Vollsmose forlod Radikale Venstre

Radikale Venstres nedtur blev skåret ud i pap i Vollsmose. Ved Folketingsvalget i 2019 fik partiet 33 procent af stemmerne i bydelen. Denne gang fik partiet tre procent, viser optællingen fra bydelens afstemningssted Camp U.

Den radikale fynske spidskandidat Rasmus Helveg ærgrer sig godt og grundigt. Ikke mindst fordi han nu ryger ud af Folketinget, og at hans parti dermed ikke får en fynsk kandidat på Christiansborg.

- Partiet er gået voldsomt tilbage i Vollsmose, på Fyn og i hele landet, og det har ramt mig, svarer Rasmus Helveg stilfærdigt i telefonen onsdag formiddag.

Han fortryder dog ikke, at Radikale Venstre reelt udskrev valget, på trods af at det ser ud til at have kostet ham jobbet.

- Det var det, vi skulle. Det var den rigtig beslutning, og det ser også ud til, at den virkede i den forstand, at det nu ser ud til, at De Radikales mandater alligevel bliver afgørende, siger Rasmus Helveg.

Det var Frie Grønne, der tilsyneladende snuppede de fleste af Radikale Venstres stemmer i Vollsmose. Nishan Ganesh, kandidat for det nye parti, glæder sig over partiets succes i bydelen, på trods af at partiet ikke nåede over spærregrænsen med kun 0,9 procent.

Han er ikke i tvivl om, hvorfor Frie Grønne fik 880 stemmer i Vollsmose.