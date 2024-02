Mandag er Odense Kommune frifundet i en sag om en mors vold mod fire døtre. Der blev indsendt op mod 16 underretninger til kommunen fra 2005 og adskillige år frem.

Først i 2020 blev fire søstre fjernet fra deres mor, og det mener søstrene var en klar fejl fra kommunens side, hvorfor de rejste et erstatningskrav over for Odense Kommune på 300.000 kroner til hver.