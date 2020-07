Udsigt til fyringer: Små virksomheder higer efter mere hjælp

Hylderne bugner med højtalere, ledninger og stativer på AV Center i Odense. Udstyret plejer ellers at være udlejet til koncerter på spillesteder og festivaller i de her måneder.

Der er fokus på kulturen og spillesteder, men man glemmer hele laget under Henrik Nielsen, direktør, AV Center

Men det har coronakrisen sat en stopper for, og det kan mærkes i udlejningsafdelingen i AV Center, der har stået stille siden nedlukningen af Danmark.

- Hylderne samler støv, og vi har en omsætningsnedgang på 80 procent, siger Henrik Nielsen, der er direktør i AV Center.

Fyringer venter i slutningen af august

Alle koncertaflysninger er gået hårdt ud over udlejningsafdelingen i AV Center. De har i alt 37 ansatte i afdelingen, og 80 procent af dem er sendt hjem på lønkompensation.

Læs også Corona-pres på lydmand: - Det er både psykisk og økonomisk hårdt

Men når den hjælp udløber den 29. august, ser det sort ud.

- Når hjælpepakkerne stopper, er der ikke de samme antal job. Vi mister en masse penge og må sige farvel til nogle dygtige medarbejdere, siger direktør Henrik Nielsen.

Læs også Store fynske sommerkoncerter ramt af corona

Han påpeger, at virksomheden kommer til at stå stille i lang tid endnu, men at der er stor uvished om hjælpepakkerne.

- Vi har ikke udsigt til, at der bliver noget at lave de næste seks måneder, men hjælpepakkerne bliver kun forlænget en måned ad gangen. Vi er nødt til at have mere fleksibilitet og en længere tidshorisont, siger han.

Henrik Nielsen regner ikke med, der kommer gang i de større arrangementer resten af året. Det får store konsekvenser for hans virksomhed. Foto: Natacha Djervad

De små virksomheder er oversete

Direktøren mener, at regeringen har glemt de små virksomheder og underleverandører.

- Der er fokus på kulturen og spillesteder, men man glemmer hele laget under. Som er os, men også dem med stilladser, hegne og toiletvogne. Der er en kæmpe skov af leverandører, der også er dybt afhængige af, man må samles, siger Henrik Nielsen.

Læs også Jonas må undvære Tinderbox i år: Nu genopfører han festivalen i sommerhuset

Han kritiserer også, hvordan dækningen af faste omkostninger er skruet sammen.

- Hvis man som virksomhed har en nedgang på 80 procent, så får man dækket 80 procent. Men hvis man har en omkostningsnedgang på 78 procent, så får man kun dækket 50 procent. Det opfordrer virksomheder til at spekulere i, om man skal sige nej til at tjene den sidste krone for så at få noget støtte.

Vi mister en masse penge og må sige farvel til nogle dygtige medarbejdere Henrik Nielsen, direktør, AV Center

Og selvom han har stor respekt for den hjælp, han har fået, så mener han, at man bør lave nogle hjælpepakker, der er mere fleksible og målrettet den enkelte virksomhed.

- Hvis der skal holdes liv i arbejdspladserne, så skal der laves hjælpepakker, som er mere individuelle, og som tager hensyn til, at der er forskellige brancher, og at man er forskelligt ramt, siger direktør Henrik Nielsen.