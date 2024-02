Udskældt bosted under skærpet tilsyn: Badning af beboere nedprioriteret

Problemer ved tidligere tilsyn

I tidligere tilsynsrapporter om Munkehatten har Socialtilsyn Syd vurderet, at bostedet har haft den nødvendige kvalitet på trods af flere problematiske punkter.

Ved alle fem besøg i 2023 slog tilsynet fast, at bostedet havde en “begrænset kvalitet i forhold til en kompetent og ansvarlig ledelse.” Tilsynet vurderede også igennem hele året, at det var problematisk, at borgerne ikke havde ”tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer”.

Og så noterede tilsynet, at sammenlignet med lignende arbejdspladser var sygefraværet blandt medarbejderne højere, og personalegennemstrømningen var på ”markant højere niveau”.

I et høringssvar har Munkehatten oplyst, at man i 2022 havde en personalegennemstrømning på 51,9 procent, mens det tal i 2023 var blevet reduceret til 37 procent.

Behovene, der ikke dækkes

Procenterne er blevet mindre, men det er stadig på et problematisk niveau, vurderer Socialtilsyn Syd.

I sin afgørelse skriver man, at det høje sygefravær, de mange vikarer uden introforløb og medarbejdernes oplysninger om, at der mangler ressourcer til det pædagogiske arbejde, betyder, at der “i praksis ikke ydes en faglig indsats” på bostedet.

Det var ved et tilsynsbesøg i november 2023, at Socialtilsyn Syd efterfølgende vurderede, at Munkehatten skulle underlægges skærpet tilsyn.

Her talte man ifølge afgørelsen med ledelsen, som oplyste, at beboernes bad i nogle tilfælde blev nedprioriteret. Medarbejderne fortalte også tilsynet, at beboernes basale behov blev dækket, men "at borgernes behov for nærhed og aktivitet ikke blev dækket."

Det fik tilsynet til at konkludere, at hverken de basale eller de særlige behov bliver understøttet, fordi - som tilsynet skriver - beboernes hygiejne er "et basalt behov".

Chef forstår bekymring

Hasse Jacobsen, der er chef for handicap og sindslidelse i Odense Kommune, afviste i november, at beboere på Munkehatten bliver omsorgssvigtet. Da sagde han til TV 2 Fyn, at bostedet er ”et sted, hvor man skal være tryg ved at have sine pårørende boende.”

Det mener han stadig i dag, selvom han siger, at han tager tilsynets vurdering alvorligt, og selvom der i afgørelsen står, at beboernes basale og særlige vilkår ikke bliver understøttet.

- Det ærgrer mig, at vi har de fund. Det er en endnu stærkere anledning til at sikre, at vi bliver bedre til at håndtere det, siger Hasse Jacobsen.

Kan du forstå, hvis man som pårørende til beboere på Munkehatten bliver bekymret over at læse det her?

- Ja, jeg kan godt forstå, at man kan blive bekymret. Det er også derfor, vi tager det alvorligt.

Med den viden, du har nu, er Munkehatten så stadig et trygt sted at have sine pårørende?

- Ja, det er det. Jeg er selvfølgelig ærgerlig over, at vi er i den her situation. Men hvis man kigger på tilsynet generelt, er der også områder, hvor vi bliver vurderet meget, meget fint. Der er nogle ting, som fungerer godt. Og der er selvfølgelig noget, der skal fungere endnu bedre.

I hele 2023 har Socialtilsyn Syd eksempelvis vurderet, at den store personalegennemstrømning var problematisk, og at ledelsen ikke var kompetent og ansvarlig. Det er ikke et nyt problem?

- Nej, det er det ikke. Det nye i vores reaktion på de her tilsyn er, at nu har vi udarbejdet en omfattende handleplan, som skal sørge for, at det her kommer til at ændre sig. Men det kommer til at tage tid, siger Hasse Jacobsen.