Udskældt forening irettesætter talskvinde: - Ingen må føle sig truet af Søstre mod vold og kontrol

Den odenseanske forening Søstre mod vold og kontrol har nu indskærpet over for deres egen talskvinde, Kefa Abu Ras, at ingen må føle sig truet af at være i dialog med foreningen.

Det sker efter Radio4 har afsløret, at talskvinden skulle have truet den anerkendte islam-forsker Jesper Petersen.

Radio4 og TV 2 Fyn er kommet i besiddelse af en mail sendt af foreningens direktør, Maja Løvstrup, til medlemmerne af beskæftigelses- og socialudvalget i Odense Kommune. Her forklarer hun, at de som forening ikke kan leve med, at deres medarbejdere bliver opfattet som truende.

- Jeg vil derfor gerne i fortrolighed orientere jer om, at jeg som direktør i Søstre mod vold og kontrol og som leder for den pågældende medarbejder har indskærpet, at ingen må føle sig truet af at være i dialog med Søstre mod vold og kontrol, og jeg har en klar forventning om, at ingen fremadrettet vil have den oplevelse, skriver direktøren i mailen.

Truslen gik, ifølge forskeren Jesper Petersen på, at talskvinden ville udsætte ham for en udskamningskampagne på sociale medier, hvis ikke han trak to faglige udtalelser tilbage, som han var kommet med i forbindelse med en sag i Pressenævnet.

- Hvad der er foregået i samtalen mellem Jesper Petersen og en medarbejder i Søstre mod vold og kontrol, ved kun de to. Og jeg konstaterer, at der er forskellige udlægninger af, hvad der præcist er blevet sagt. Uanset hvad kan jeg selvfølgelig ikke acceptere, at medarbejdere i foreningen har en adfærd, der intimiderer andre mennesker, og Jespers oplevelse kan jeg ikke tage fra ham. Derfor har jeg selvfølgelig også haft samtaler med den pågældende medarbejder om, at uanset hvad, så må ingen føle sig truet af os, siger Maja Løvstrup, der er direktør for Søstre mod vold og kontrol, til Radio4.

Vil trække støtten

Truslen mod Jesper Petersen har skabt debat og kritik om foreningens metoder. Blandt andet fra flere politikere i Odense Byråd, hvor blå blok nu ønsker at fjerne det kommunale tilskud til foreningen på 500.000 kroner om året.

- Vi har ikke brug for flere oplysninger, vi vil bare smække pengekassen i nu, siger Joachim Hoffmann-Petersen, medlem af beskæftigelses- og socialudvalget i Odense Kommune til Radio4 og TV 2 Fyn.

Den omdiskuterede forening Søstre mod vold og kontrol er en del af Odense Kommunes strategi med at bekæmpe negativ social kontrol i byen. Foreningen har i alt modtaget omkring syv millioner kroner til opgaven samt til at udbrede deres praksis til andre byer. Men siden stiftelsen i 2020 har der været blæst om foreningens metoder, hvor flere tidligere frivillige i foreningen skulle være blevet presset. Det samt en række andre beskyldninger førte til, at Odense Kommune bestilte en uvildig advokatrapport til at undersøge dens samarbejdspartner.

I april 2022 konkluderede den, at foreningens metoder ikke var “lovstridige”. Men selvom advokatfirmaet Horten, der stod bag undersøgelsen, var oplyst om truslen mod Jesper Petersen, blev den ikke medtaget. En episode der altså nu har udløst en reprimande til talskvinden Kefa Abu Ras.

Skiftende udmeldinger

Irettesættelsen fra direktøren kommer efter foreningen i første omgang benægtede, at deres talskvinde skulle have opført sig truende. Foreningens direktør svarede således til Radio4:

- Ingen i foreningens ledelse har nogensinde truet Jesper Petersen.

Men i podcasten ‘Borgmesterens Søstre’, dokumenterede Radio4 Undersøger, at både forskerens chef og tillidsmand bekræftede, at han havde informeret dem om truslen. Herefter ændrede direktøren sit svar. Til TV 2 Fyn skrev hun:

- Først og fremmest vil jeg gerne sige, at vi selvfølgelig er meget kede af, at Jesper Petersen har følt, at dialogen med Kefa har været truende. Vi kan som forening selvfølgelig ikke leve med, at vores medarbejdere bliver opfattet som værende truende.

Forsker glad for kovending

Nu har direktøren så indskærpet overfor talskvinden Kefa Abu Ras, at hun ikke må fremstå truende overfor andre. Foreningen er desuden i færd med at udarbejde et adfærdskodeks som de frivillige og de ansatte skal skrive under på for at være med i foreningen.

- Jeg er glad for, at foreningen går ned ad den vej nu. Altså anerkender, at der har været en trussel, siger Jesper Petersen.

Han siger, at foreningens direktør har beklaget episoden overfor ham, og at han anser sagen for afsluttet.

Borgmester Peter Rahbæk Juel (S) ønsker ikke at kommentere irettesættelsen af Kefa Abu Ras.