- Det er jeg enormt stolt over og taknemmelig for, at gruppen og partiet finder mig værdig til.



- Jeg ser frem til at fortsætte med at “buldre” de socialdemokratiske sager frem for partiet, skriver Mads Thomsen (S) på Facebook.

Den nuværende ordfører Cæcilie Crawley har fået nyt job som børnelæge i Kolding, og trækker sig derfor som politisk ordfører for det største parti i byrådet.

- I sommers var jeg i Sydgrønland - og der blev jeg klar over at mine prioriteter har ændret sig.

- Jeg vil gerne bruge mere tid med min familie, og jeg vil gerne bruge tid til at blive en bedre børnelæge - og lige om lidt starter jeg i den forbindelse knap 3 år på Kolding børneafdeling, som led i min specialisering, skriver Cæcilie Crawley (S) på Facebook.

På byrådsmødet onsdag aften overtager Mads Thomsen officielt posten som politisk ordfører for Socialdemokratiet.

Cæcilie Crawley fortsætter indtil videre som medlem af byrådet, sundhedsudvalget og tvangsfjernelsesudvalget. Men om hun genopstillet ved kommunalvalget i 2025 er uafklaret.

- Jeg skal arbejde tre år i Kolding for at uddanne mig til speciallæge på børneområdet. Og om det kommer til at hænge sammen med byrådsarbejdet, det må tiden vise, siger hun.