Udskiftningen fortsætter - OB sælger endnu en spiller

Den store udskiftning i OB-truppen frem mod den kommende superligasæson fortsætter.

OB meddeler fredag morgen, at de har solgt venstrebacken Joel King til Sydney FC.

Den 22-årige australske forsvarsspiller har siden februar været udlejet til Sydney FC, og den aftale er nu blevet vekslet til en permanent en af slagsen.

- Hverken OB eller Joel er tilfredse med det, vi har opnået sammen, og når vi ser ud i fremtiden, har vi valgt at søge en løsning, hvor Joel tager tilbage til Australien. Joel har altid repræsenteret OB på en eksemplarisk måde, og vi ønsker ham alt det bedste i fremtiden, siger Björn Wesström, fodbolddirektør i OB, til klubbens hjemmeside.

Joel King kom til Odense i januar 2022 fra netop Sydney FC, og han nåede at spille 19 kampe i den stribede trøje.

- Min tid i Odense forløb desværre ikke, som jeg havde ønsket det. Jeg er virkelig skuffet over, at jeg ikke fik vist vores fantastiske fans mit fulde potentiale. Jeg tror på, at jeg i den korte periode, jeg var i klubben, har lært meget af både hele trænerstaben og mine holdkammerater, så jeg vil være evigt taknemmelig for den mulighed, OB gav mig, siger Joel King.

Med salget af Joel King har OB nu sagt farvel til hele 11 spillere, heriblandt rekordsalget Yankuba Minteh, anfører Jeppe Tverskov og talentet Jakob Breum.

Ind i truppen er kommet den finske forsvarsspiller Sauli Väisänen, den hollandsk-ghanesiske back Leeroy Owusu, svenskerne Johannes Selvén og Rami Al-Hajj samt angriberen Mohamed Buya Turay, der kommer fra Sierra Leone. Derudover er angriberne Max Fenger og Luca Kjerrumgaard vendt hjem fra lejeaftaler.