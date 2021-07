Udsolgt på 15 minutter: 3.000 roligans til storskærmsarrangement i Kongens Have

Borgmesteren håber, at de odenseanere, der ikke får billet til arrangementet, i stedet vil bakke op om byens udskænkningssteder, som viser kampen.

- Jeg tror, at sulten efter EM-arrangementer lige nu, den er så stor, at der nærmest er et umætteligt behov at dække.

Han mener ikke, at kommunen med deres gratis arrangement tager brødet ud af munden på byens private erhvervsdrivende.

- Jeg tror alle, der sætter en skærm op kan få fyldt sin café eller restaurant. Og er der nogen, der endnu ikke har det fået gjort, så har vi lagt den stil fra kommunens side af, at vil man bruge uderum til det, så vil vi være meget large omkring det. Så skal man bare henvende sig til By- og kulturforvaltningen, siger Peter Rahbæk Juel og fortsætter:

- Jo flere arrangementer vi kan få lavet, jo flere kan deltage i den her fantastiske fællesskabsfølelse og bakke op om det danske landshold.

Skulle Danmark gå videre til finalen, så vil Odense Kommune også afsøge mulighederne for at kunne vise finalen i Kongens Have.

Alt det praktiske

Billetsalget åbner mandag 5. juli klokken 17. Arrangementet er gratis. Det eneste, der kræves er, at du henter en gratis billet på Tikko.dk, og at alle gæster over 16 år kan fremvise et gyldigt coronapas på dagen. Der kan bestille op til fire billetter per gæst.

Det vil ikke være muligt at medbringe egne drikkevarer, men der vil være salg af drikkevarer til arrangementet. Mad må dog gerne medbringes.

Dørene til Kongens Have åbnes klokken 19.