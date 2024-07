53.000 mennesker. Mere end tre gange indbyggertallet i Middelfart.

Så mange kommer til at stå på Dyrskuepladsen i Odense for at skrige med på Bruce Springsteens numre. Det betyder, at superstjernens optræden bliver den største enkeltstående koncert på Fyn nogensinde.

Tallet er bekræftet af Live Nation, som arrangerer den enorme koncert i Odense.

Den udsolgte koncert betyder også, at en masse billetter kommer til salg fra folk, der ikke kan komme til koncerten alligevel.

Derfor opfordrer Live Nation til, at man kun køber andre menneskers billetter gennem Ticketmaster, og ikke fra social medier eksempelvis.

På den måde undgår man at ende som Frederikke Strandmark, der som mange andre er havnet i problemer efter at have købt billetter i private grupper på Facebook.