Udvidelse af Odense Havn skal ske med hensyn til naturen

Samarbejdsaftalen mellem Odense Kommune, Kerteminde Kommune og Odense Havn om en udvidelse af netop Odense Havn er tirsdag faldet på plads.

Forhåbningen fra alle tre parter er, at udvidelsen skal skabe arbejdspladser, indbyggere og grøn fremdrift.

I januar var advarede forskere om den skade, en udvidelse kunne gøre i fjorden, men ifølge de tre parter, er hensynet til naturen vigtig.

Borgmester i Kerteminde Kommune Kasper Ejsing (S) fortæller, at hvis der er steder, man er nødt til at gå på kompromis med naturen, er man også nødt til at gøre noget ekstra for den andre steder.