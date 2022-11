Udviklingshæmmede producerer bæredygtigt legetøj: - Det er faktisk noget, der gør mig stolt

Det er ikke alle, der kan få lov til at se deres kreationer blive solgt i stramt kuraterede museumsbutikker.

Men det er der nu flere udviklingshæmmede voksne, der får lov til i H.C. Andersens Hus i Odense.

De har nemlig produceret bæredygtigt trælegetøj for Odense Værkstederne, designet af virksomheden Crateit.

- Det er dejligt at prøve noget nyt, og det er dejligt, at børn kan få glæde af det i juleferien, siger Joan Nielsen, der er medarbejder i Odense Værkstederne.



Arbejde giver glæde

Legetøjet er designet af Martin Kristensen og Tonny Olsen, der står bag start-up virksomheden Crateit. De har fra start haft en ambition om at få udviklingshæmmede til at producere deres legetøj, fordi de selv har udviklingshæmmede i deres familier.

- Min svigerinde har en kromosomfejl, og jeg kan se, hvor vigtigt det er for hende at have nogle ting at gå op i, ligesom jeg går op i mit arbejde, siger Martin Kristensen.

Derfor har de to stiftere designet et produkt, der er tilpas udfordrende at producere for medarbejderne på Odense Værkstederne.

- Det er mennesker, der har alle mulige slags udviklingshæmning. Nogle har mentale udfordringer og nogle har fysiske udfordringer. Men når de sidder og laver det her styk arbejde, så er det noget, der gør dem helt vildt stolte, når de ser det færdige produkt, forklarer Martin Kristensen.