Udviklingsplan: Sådan skal Solbakken væk fra ghettolisten

Samtidig vil kommunen med hjælp fra private investorer opføre godt 200 private boliger, der skal ligge på to matrikler, der ligger klods op ad Solbakken. Udviklingen af Solbakken skal ske frem mod 2030.

Tykpandede paphoveder

SF har kæmpet på Christiansborg for at undgå, at Solbakken skulle tvinges til at rive boliger ned. Det har dog været svært at få alle politikere med ombord, siger Brian Dybro.

- Der må jeg bare sige, der er vi simpelthen stødt ind i nogle tykpandede paphoveder af borgerlige politikere, der overhovedet ikke vil gøre noget for at redde det her område. Det synes jeg er super ærgerligt, siger rådmanden og fortsætter:

- Nu kommer vi met et oplæg til, hvordan man kan lave en udviklingsplan. Der skal bygges nogle nye boliger, vi ommærker nogle boliger til ungdoms- og ældreboliger, i takt med at folk fraflytter området. Det er sådan set sund fornuft, for hvis man tager de mest aktuelle tal, så er området jo ikke på en ghettoliste.