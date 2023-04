Uefa-topfolk afgør tirsdag, om Odense får del i global event

Samtidig har den støt stigende interesse også betydet, at der er større kommercielle perspektiver i blive arrangør af EM for kvinder om to år.

- Det vil selvfølgelig skabe masser af liv i byen og øget tilstrømning til restaurationer og hoteller. Men vi tror også, at erhvervslivets, der allerede nu viser interesse for at støtte kvindefodbold, vil stige yderligere, siger John Torben Bæksted.

Åbningskamp i København

Uefas eksekutivkomité mødes tirsdag i Lissabon i Portugal, hvor det vigtigste punkt på dagsordenen er beslutningen om, hvem der skal stå for EM i kvindefodbold i 2025.

Ansøgerlandene har på forhånd udarbejdet omfattende materiale som Uefa har tygget sig igennem de seneste par måneder. Men alligevel skal ansøgerne også på tirsdag holde et kort oplæg om, hvordan de vil løse opgaven. Omkring kl. 16 sætter de 17 eksekutivmedlemmer sig sammen for at stemme om, hvem der skal have æren for blive vært for turneringen.

I tilfælde af stemmelighed mellem kandidaterne, vil der blive afholdt en ny afstemning mellem de to kandidater, der fik flest stemmer i første runde. Og omkring kl. 18.15 dansk tid forventes Uefa klar til på et pressemøde at afsløre, hvem der skal stå for den prestigefyldte turnering om to år.

Hvis Norden vinder værtskabet, vil åbningskampen blive spillet i Parken i København, og Friends Arena i Stockholm. Turneringen bliver afviklet i juni og juli 2025.

Flere fodboldsstjerner har allerede givet deres støtte til at turneringen bliver afholdt i de nordiske lande.

Allerede i næste uge vil der dog være mulighed for at se kvindelandsholdet i aktion, når holdet for første gang i 19 år spiller en hjemmekamp på Odense Stadion. Modstanderen er Japan.