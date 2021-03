Uenighed om behov for tvang og lavere forsamlingsforbud: - Vi skal ikke have politiet rendende

At situationen i Vollsmose er alvorlig, hersker der ingen tvivl om på Christiansborg. Men det står stadig hen i det uvisse, om der er politisk opbakning til at tage hårdere tiltag i brug.

For femte dag i træk er bydelens incidenstal steget og er onsdag på 853. Det er mere end syv gange højere end det tilsvarende tal for hele Odense Kommune.

Da smitteudbruddet tirsdag blev taget op i Folketingssalen, lød det fra statsminister Mette Frederiksen (S), at alle i Vollsmose skal testes. Vel at mærke også dem, der ikke på nuværende tidspunkt måtte ønske det.

Det affødte hurtigt en reaktion fra Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, som pure afviste at tage tvang i brug. Det var ifølge Ellemann netop dét, Mette Frederiksen havde lagt op til med sine udtalelser i Folketingssalen.

V-formanden foreslog i stedet at sænke forsamlingsforbuddet fra fem til to personer for de knap 10.000 indbyggere i den odenseanske bydel.

På nuværende tidspunkt ser der dog ikke ud til at være flertal for nogen af delene.

K, V og DF vil sænke forsamlingsforbud

Det, der imidlertid tegner sig størst opbakning til, er Venstres forslag om at sænke forsamlingsforbuddet.

Det bakker både Dansk Folkeparti og Konservative op om.

Bliver man indenfor, er det ens eget problem, men går man ud, så skal man testes Liselott Blixt (DF), sundhedsordfører

Partierne er dog uenige om, hvorvidt tvangstest er en god idé.

Ifølge sundhedsordfører Per Larsen (K) har der ikke hidtil været problemer med, at folk andre steder i landet ikke har ønsket at lade sig teste. Derfor går han ud fra, at den samme velvilje gør sig gældende i Vollsmose:

- Jeg har ikke hørt myndighederne bede om yderligere redskaber i den forbindelse. Vi er kommet så langt, som vi er i den her pandemi, uden tvangstest. Det burde også kunne lade sig gøre at nå til enden af den uden, siger Per Larsen.

DF er klar til tvangstest

Anderledes positiv overfor tvangstest er Liselott Blixt, sundhedsordfører i Dansk Folkeparti. Hun har længe efterlyst "skrappere krav", fortæller hun til TV 2 Fyn.

- Bliver man indenfor, er det ens eget problem, men går man ud, så skal man testes.

Er det okay at bruge tvang i sådan en situation?

- Ja. Hvis der er tale om isolation og test, så skal der være et påbud. Man kan jo undgå det ved at blive indenfor, siger Liselott Blixt.

Konservative, Dansk Folkeparti og Venstre har dog sammenlagt kun 68 mandater og er altså dermed ikke nok til at danne et flertal.

De manglende mandater vil de i givet fald skulle hente hos regeringen eller dens støttepartier.

Tvang er ikke vejen

Det har onsdag ikke været muligt at få en kommentar fra regeringen om V-forslaget.

Til gengæld melder både Radikale, SF og Enhedslisten sig som modstandere af tvangstest, og de siger samstemmigt, at et lavere forsamlingsforbud på nuværende tidspunkt vil være for vidtgående.

- Det ville kræve en klar faglig indstilling, ikke bare en politisk mavefornemmelse, siger den radikale sundhedsordfører Stinus Lindgreen.

Enhedslistens coronaordfører, Peder Hvelplund, stemmer i og siger, at det vil være at "skyde langt over mål" at sænke forsamlingsforbuddet til to personer.

At det kan komme på tale, vil Kirsten Normann (SF) dog ikke afvise. Men man bør sætte sin lid til oplysningen lidt endnu, blandt andet ved at stemme dørklokker som i dag, lyder det.

Fortsætter smitten med at stige, mener hun dog, at man skal være villig til at gøre noget "ekstraordinært", hvilket meget vel kan blive et lavere forsamlingsforbud.

To-go tests indført

Heller ikke Lars Boje Mathiesen, sundhedsordfører for Nye Borgerlige, er klar til at tage et strammere forsamlingsforbud i brug her og nu.

Han vil i givet fald skulle se konkrete beregninger, der berettiger det, siger han og tilføjer om tvangstest:

- Vi skal ikke have politiet rendende og hive folk modvilligt ud af deres hjem for at tvinge en pind op i næsen på dem.

Udviklingen i Vollsmose fik tirsdag borgmester Peter Rahbæk Juel (S) til at iværksætte to-go tests, så bydelens borgere kan blive testet på deres dørtrin.