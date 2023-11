Uenighed om grøn trafikplan: Sådan vil partierne finde 30.000 tons CO2

Solen skinnede og smilene var brede, da politikerne i et enigt byråd i Odense Kommune i juni præsenterede den nye grønne mobilitetsplan, som skal reducere CO2-udledningen fra trafikken med 100.000 tons om året. Siden da er smilende dog stivnede, og nogle steder hænger mundvigen endda nedad.

Flere borgerlige partier ønsker således at ændre i aftalen og fjerne særligt ét element, som har vist sig at være kontroversielt - nedsættelse af hastigheden på vejene i byen og på motorvejen med 20 km/timen. Forslagene skal til sammen reducere CO2-udledningen med 30.000 tons om året.

Diskussion om hastighedsnedsættelserne er blusset op, efter at den borgerlige tænketank CEPOS har fremlagt beregninger, som viser at hastighedsnedsættelser er en dyr måde at reducere CO2-udledningen fra trafikken. Ifølge tænketanken vil planen koste samfundet 400 millioner kroner om året. Det har fået Venstre og Konservative til at fremsætte et forslag om, at Odense Kommune skal få foretaget sine egne beregninger af de samfundsmæssige omkostninger ved at sænke hastigheden på vejene.

Den grønne mobilitetsplan er en del af en samlet plan, som skal gøre Odense CO2-neutral i 2030. Det mål vedtog et enigt byråd ligeledes tilbage i 2020. For at nå målet skal Odense Kommune reducere sin CO2-udledning med cirka 500.000 tons i 2030 sammenlignet med, hvad udledningen vil være i 2030, hvis politikerne ikke foretager sig noget.

Transportminister Thomas Danielsen (V) har afvist at nedsætte hastighedsgrænsen på motorvejen syd om Odense. Borgmesterforvaltningen i Odense forsøger fortsat at overbevise ministeren om, at han skal give tilladelse til det, men indtil det sker, er det tvivlsomt om den CO2-reduktion op 13.000 tons om året, som hastighedsnedsættelsen giver ifølge mobilitetsplanen, bliver til virkelighed.

Konservative vil droppe hastighedsnedsættelser i byen

Den konservative by- og kulturrådmand Søren Windell vil foretrække at droppe hastighedsnedsættelserne i byen og i stedet reducere CO2-udledningen på en anden måde.

- Vi har jo peget på, at vi skal se på yderligere indfangning af CO2 fra Fynsværket. Der mener vi, der er et stort potentiale, som vi ikke har boret nok ud, siger Søren Windell.

Ifølge ham har de øvrige forligspartier dog ikke været interesseret i at udforske den mulighed.

Ifølge et notat, som Fyns Stiftstidende har citeret, så mener Fjernvarme Fyn ikke, at det "juridiske og økonomiske fundament er til stede" for at indfange mere CO2 på nuværende tidspunkt.

Det får dog ikke den konservative rådmand til at miste troen på, at det kan lade sig gøre.

- Vi taler jo også om en plan, som skal være gennemført inden 2030. Det kan jo være, at verden ændrer sig inden da, siger han.

Han håber dog på, at de foreslåede hastighedsnedsættelser på motorvejen i det sydlige Odense bliver til virkelighed, blandt andet fordi det også vil reducere støjen i området.

- Jeg ser gerne, at vi gør noget for at nedbringe forurening og støjen fra motorvejen. Derfor vil jeg også gerne nedsætte hastigheden på motorvejen i de områder, hvor den løber igennem byen, og det giver mening, siger Søren Windell.

Selvom de gerne vil ændre i mobilitetsplanen, så står de konservative indtil videre fortsat bag aftalen.