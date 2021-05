Ugentlige overfald: Poder overdynget med "skældsord af den nasty slags"

- Det var uforskammet, og det er uacceptabelt. Det var godt, hun gik, ellers var der ringet 114. Jeg vil ikke acceptere den adfærd, siger områdedirektøren til TV 2 Fyn.

Episoden fandt sted cirka tre kvarter, før testcentret skulle lukke. Inden da havde poderne sat et skilt op, fordi der ikke var tid til at teste flere end dem, der allerede stod i køen, hvis åbningstiden skulle overholdes.

- Der kommer en dame, efter vi har lukket køen. Hun bliver pissesur og siger til de andre i køen, at hun har tænkt sig at lave en scene. Hun flipper ud og overfuser vores medarbejder og kalder hende skældsord af den rigtig nasty slags. Jeg gider ikke engang at gentage ordene, fortæller Lars Bladt.

- Vores anden poder kommer ud, fordi han kan høre, at der bliver råbt og skreget udenfor.

Vagtværn og krisepsykolog

Det verbale overfald skabte så meget utryghed, at en borger, der stod i køen, efterfølgende følte sig nødsaget til at skrive om episoden i en facebookgruppe for at huske andre på, hvordan vi taler til hinanden. Opslaget blev kort efter slettet - fordi kommentarsporet stak af.

Care Link har de seneste tre måneder stået for de fynske kviktests. I den periode er to til tre episoder blevet meldt til politiet, og virksomheden har fast tilknyttet en krisepsykolog.