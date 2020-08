To ugers topbadminton i Odense: Ny badmintonturnering erstatter French Open

For at hindre coronasmittespredning har Badminton Danmark og det internationale badmintonforbund BWF besluttet at etablere en badmintonboble i Danmark. I to uger vil Odense være kampplads for de første internationale badmintonkampe på topplan i næsten et halvt år.

Corona har ædt flere store badmintonturneringer - blandt andet French Open - og alle professionelle spillere har måttet lade ketsjerne blive i sportstaskerne - indtil nu.

Læs også Viktor Axelsen var nervøs for coronasmitte under All England

Badmintonspillerne starter i Aarhus i uge 41, hvor der dystes i Thomas & Uber Cup, der er VM.

Derefter rejser badmintonboblen til Denmark Open i Odense. Her bliver de store badmintonstjerner i to uger i stedet for at rejse til Frankrig og French Open, som de plejer i uge 43.

- Idéen er at samle alle de internationale spillere og officials det samme sted i længere tid i stedet for at lade dem rejse på kryds og tværs af verden for at spille turneringer, fortæller direktør i Badminton Danmark Bo Jensen.

Testes før og under turnering

For at sikre, at smitten ikke transporteres rundt i Aarhus og Odense, skal både spillere og officials følge en lang række forholdsregler og procedurer.

Det internationale badmintonspillere skal alle testes, inden de rejser mod Danmark, og spillerne vil igen blive testet både før og under turneringen.

Derudover vil frivillige og tilskuere skulle temperaturscreenes ved indgang til hallen. Samtidig bliver adgangen til spillere og officialt yderst begrænset.

Spillerne bliver i Odense

Det glæder Destination Fyn, at badmintonturneringen bliver to uger i Odense. I 13 år har Odense Idrætshal lagt baner til Denmark Open, men for første gang bliver spillerne i byen i 14 dage.

Læs også Viktor Axelsen vinder Spain Masters for andet år i træk

- Vi er naturligvis ved at revne af stolthed over, at Danmark og Odense bliver omdrejningspunkt for corona-genstarten af international topbadminton. Nogle af vores odenseanske hoteller, som har været hårdt trængt i corona-tiden og ser en usikker fremtid i møde, kan nu se frem til, at der flytter gæster med ketsjere og fjerbolde ind i både uge 42 og 43, siger eventchef hos Destination Fyn Jakob Staun

Coronapandemien lukkede alle internationale badmintonturneringer på topplan ned efter All England, der blev afviklet 11.-15.- marts. En turnering, fynske Viktor Axelsen vandt. Den fynske badmintonspiller deltager også i turneringen i Odense.