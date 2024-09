Opdateret 16:44: Oplysningen om trafikuheldet er nu fjerne fra trafikinfo.dk.

Fredag eftermiddag er det sket et trafikuheld i det venstre på Fynske Motorvej mellem 53 Odense V og 52 Odense SV i retning mod Storebæltsbroen.

Det oplyser Vejdirektoratet på sit trafikkort. Her fremgår det også, at uheldsstedet endnu ikke er sikret og at trafikanter opfordres til at nedsætte hastigheden.

Trafikuheldet giver tæt trafik med hastigheder ned under 20 kilometer i timen.