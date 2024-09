Kort før klokken 8 torsdag morgen er der sket et trafikuheld på E20 mellem 51 Odense S og 52 Odense SV i retning fra Odense mod Middelfart.

Det fremgår af Vejdirektoratets trafikkort.

Her fremgår det også, at uheldsstedet endnu ikke er sikret, og derfor opfordres trafikanter til at nedsætte hastigheden.