Uheld på motorvej - to biler involveret

Opdateret 9.42: Fyns Politi oplyser, at der ingen tilskadekomne er, og at uheldet ingen gener har for trafikken.

Onsdag morgen klokken 8.04 har Fyns Politi modtaget en anmeldelse om et færdselsuheld på Fynske Motorvej omkring Odense S i østgående retning.

Det oplyser ordensmagten til TV 2 Fyn.

- Vi er på stedet og forsøger at skabe et overblik. Der er tætgående trafik omkring Odense på grund af færdselsuheldet, fortæller vagtchef Henrik Strauss.



Han fortæller videre, at der ifølge anmeldelsen er tale om to personbiler, der er kørt sammen og holder i nødsporet. Airbags er gået i den ene bil, og der er rekvireret en ambulance, lyder det videre.