Ukrainere var på jobmesse i Odense Zoo

Normalt tager man i Odense Zoo for at kigge på dyr, men mandag formiddag skyldtes besøgene en lidt anden årsag.

Her havde ni virksomheder nemlig taget opstilling, og var klar til at snakke med jobsøgende ukrainere i håb om at finde et jobmatch.

Ukrainerne var blevet informeret om mødet gennem jobcenteret, og det var et populært arrangement

- Fremmødet har været flot. Der har jo været fuldt hus lige fra starten af, så det var helt perfekt, siger Stig Møller, der er næstformand i De Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn.

Ifølge Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er der i øjeblikket 1.466 fordrevne ukrainere på Fyn, hvoraf 885 af dem er i den arbejdsdygtige alder.

117 af de fynskboende ukrainere er kommet i beskæftigelse, hvilket er en stor stigning i forhold til marts måned, hvor der kun var tre personer i arbejde.

Sproget er en udfordring

En af dem, der er var mødt op til mandagens jobmesse er Violetta Kuzmenko. Hun har været i Danmark i 2,5 måned, og har allerede fundet et deltidsjob, men drømmer om at finde mere arbejde.

- Jeg har snakket med nogle mennesker, der kan hjælpe mig med at finde noget andet, som jeg vil tage kontakt til. Der har været god information omkring hvordan tingene fungerer her, siger Violetta Kuzmenko.

For hende er jobsøgningen i Danmark gjort nemmere af, at hun kan tale engelsk.

Derfor havde hun heller ikke behov for hjælp fra de mange tolke, der var mødt op til jobmessen, men for flere af de fremmødte, var sproget en af de største udfordringer.

- Mange af dem mangler sproget, de kan ikke dansk og engelsk og det begrænser meget, siger Oksana Zhytska, der serviceleder i Renas.

Stillede mange spørgsmål

Oksana Zhytska kommer selv fra Ukraine, men har boet i Danmark i mere end ti år, og derfor var hun oplagt at have med på jobmessen. Ifølge hende er ukrainere ikke altid så gode til selv at opsøge arbejde, men på mandagens jobmesse var der mange, der var gode til at stille en masse spørgsmål til de fremmødte virksomheder.

- De virksomheder, som jeg har snakket med, synes, at det har været rigtigt positivt. Jeg kunne godt se, at man kunne lave sådan et arrangement igen, siger Stig Møller.

- Jeg hører, at der er mange, der allerede er blevet skrevet op og så håber vi, at de kan få lavet et jobmatch.

Det er primært inden for brancherne landbrug, rengøring og hoteller og restauranter, at ukrainerne, der allerede er i arbejde, har fundet job. Én af dem er Olena Bahniuk, der arbejder på Møllekroen i Agedrup.