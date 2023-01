Ukrainske Anna og familien tvunget ud af Odense-lejlighed - ukrainske soldater skal flytte ind

Rådmand Søren Windell (K) fra By - og Kulturforvaltningen erkender, at det er en skidt situation, som Anna Reshetniak og hendes familie står i, men reglerne er fulgt, siger han.



Han fastholder samtidig, at lejligheden skal være ledig for at kunne modtage sårede soldater, og at kommunen løbende får besked fra Udlændingestyrelsen om, hvornår den skal tage imod sårede soldater, som kommunen så får ansvaret for.



- Det er en ulykkelig situation, hvor der ikke er nogen vindere. Der er kun tabere, når der er krig. Særligt blandt de civile ofre, men der er altså nogen, der har mere brug for den lejlighed, end den familie der bor der nu, siger rådmanden.

Han kan ikke oplyse, hvornår der vil flytte sårede soldater ind i lejligheden, men fortæller at kommunen har en forpligtelse til at modtage soldaterne, og at lejligheden er indrettet til plejekrævende personer.

- Der er det altså vurderingen, at de har mere brug for den, end den her familie, og det er vi nødt til at reagere på. Vi har kun den mængde boliger, vi har, siger Søren Windell.

Han tilføjer, at soldaterne har brug for ro og pleje, og det egner indkvarteringscenteret på Hjallesevej sig ikke til.

Taler generelt

Rådmanden vil desuden ikke gå ind i den konkrete sag om Anna Reshetniak og hendes familie.

Han pointerer samtidig, at lejlighederne på Nyborgvej er indrettet handicapvenligt, så plejepersonale for eksempel har den nødvendige plads omkring senge.

Det hjælper dog ikke Anna Reshetniak.

Hun har hele tiden har vidst, at lejligheden på Nyborgvej var midlertidig. Hun er blevet orienteret under hele forløbet, og fortæller, at kommunen i december fortalte , at familien kunne flytte inden jul.

Søren Windell har mest fokus på at hjælpe dem, som kommunen får besked på.

Får det dig til at tænke, at kommunen måske skal være knap så rigid i sin holden på retten?

- Jeg køber ikke præmissen om, at man er rigid. Jeg køber præmissen, at vi får en henvendelse til Udlændingestyrelsen om, hvem er det, vi nu skal tage os af, og her er det de sårbare soldater, som har været udsat for krig på en anden måde end den her familie har. Hvor tragisk det end er for den her familie, der skal flytte, så er der altså bare nogen, der har mere brug for den lejlighed.

- Det er det, vi tager tager hensyn til, og det er det, vi skal agere ud fra, svarer Søren Windell.

Anna Reshetniak har ikke den dialog, der har været med kommunen siden begyndelsen af december, på skrift. Her var meldingen, at familien skulle være ude af lejligheden senest i februar.

Den dialog kender Søren Windell ikke noget til, men siger at han vil kigge nærmere på procedurerne.

- Vi er flere forvaltninger, der er inde over her, men jeg vil gerne være med til at sikre, at vi får en bedre opfølgning på det her, og at vi fremadrettet sørger for, at der også er skriftlige aftaler, så vi undgår en situation som denne her.



Vi har spurgt kontorchef Gitte Bech i By- og Kulturforvaltningen ind til sagen. Se spørgsmål og svar her.