Ukrainske Marharyta blev fanget i Danmark og arbejder nu som dansk journalist

- Mit forbehold er selvfølgelig, at det her er noget, der påvirker hende mere personligt, end det påvirker os andre. Men omvendt håber jeg også at det, at hun på den her måde kan være med til at dække krigen, kan være med til, at hun føler, at hun gør en forskel i stedet for at se til i afmagt, siger Petter Ettrup.