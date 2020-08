Ulovlig våbenbesiddelse: 18-årig dømt for syv slagvåben i bilen

Det tog en 18-årig mand kun få dage at glemme, at man ikke bare må bevæge sig rundt med genstande, som kan betragtes som våben.

Således blev den unge mand inden for ni dage to gange sigtet for ulovlig våbenbesiddelse.

Læs også Socialt udsatte: Hver femte føler sig truet af bander

Han har nu fået en dom på fire måneders fængsel ved Retten i Odense. En dom, som han skal afsone senere.

Han blev dømt for ulovlig besiddelse af en kniv, en peberspray og ikke færre end syv slagvåben.

Ifølge anklagerfuldmægtig Anja Hansen, anklagemyndigheden hos Fyns Politi, blev den 18-årige taget af politiet den 20. juni med en kniv og en peberspray.

Allerede den 29. juni var den gal igen. Denne gang fandt politiet syv slagvåben placeret forskellige steder i en bil, som den 18-årige opholdt sig i i Vollsmose.

De syv slagvåben var to hjulnøgler, et jernrør og noget så dagligdags som fire rundbold-bat.

Anja Hansen siger, at man isoleret set godt kan argumentere for at køre rundt med rundbold-bat, men slagvåbene blev fundet, mens der var indført skærpet strafzone i Vollsmose-området.

Den skærpede strafzone havde derfor betydning for straffens længde.

- Der blev lagt vægt på den skærpede strafzone i strafudmålingen, siger Anja Hansen.

Den skærpede strafzone blev indført 25. juni og udløb den 13. august. I stedet blev der indført visitationszone, som løber frem til i morgen, torsdag den 27. august klokken 15.

Lovovertrædelser begået i den skærpede strafzone kunne udløse dobbelt straf.

Læs også Tilbød slik til børn: Advarer om mulig børnelokker