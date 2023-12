Ulovlige lejer-lån skaber usikkerhed i andre boligforeninger

Revisionsselskab blåstempler

For at være helt sikre har Civica haft boligforeningens revisionsselskab PwC til at tjekke efter, om finansieringsmodellen for individuelle forbedringer hos Civica er lovlig. Og det har PwC bekræftet, fortæller Jens Pilholm.

- PwC har kigget vores procedure og forretningsgange igennem, så vi var helt sikre på, at der ikke var noget at komme efter. Og det har de bekræftet over for os. Efter at vi også fik en del henvendelser fra lejere, har vi også på vores hjemmeside forsøgt at oplyse folk om, at vores model var lovlig. Og det helt afgørende er altså, at den enkelte lejer ikke optager et lån. Det gør boligafdelingen, som får dækket udgifterne til lånet ved en huslejeforhøjelse hos lejeren, siger Jens Pilholm.