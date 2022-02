Ulovligt og generende: Stort antal fik bøde for at cykle i gågade

Tre blev sigtet for at køre uden sele, en for at køre i frakendelsestiden, tre var kommet afsted uden kørekort og to for at tale i håndholdt mobil. Sidstnævnte giver udover en bøde et klip i kørekortet.

Der var ikke tale om en razzia i traditionel forstand, da det er samtidig også var en øvelse for politieleverne. De skal blandt andet lære, hvordan man henvender sig til borgere, samtidig med at de husker at oplyse dem om deres rettigheder.