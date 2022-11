Ulykkeplaget vej får cykelsti og fartbump

I 2020 kørte en bil med alt for høj hastighed frontalt ind i et hus på Østerbro i Odense.



To år efter står kommunen klar med en plan for, hvordan vejen skal blive mere sikker.

Og det er Kurt Rasmussen glad for. Han ejer nemlig en butik lige ud til den plagede vej.

- Jeg tror, det er en rigtig god idé, fordi der bliver tit kørt temmelig stærkt herude, siger han.

Tiltrængt sikkerhed i boligområde

Østerbro har de seneste år udviklet sig fra industrikvarter til boligområde, med nye lejlighedsbyggerier og mange tilflyttere.

Derfor mener Araz Kahn (V), medlem af By- og kulturudvalget i Odense Kommune, at det er endnu mere afgørende, at der nu kommer bedre forhold og mere sikkerhed for beboerne.

- Vi gør det bedre for cyklisterne og laver vejbump og nogle helleområder, hvor man kan krydse vejen, forklarer han.

Men vanvidsbillisme og ulykker har været et problem længe på den her vej, hvorfor gør i først noget nu?

- Jeg er stadig relativt ny i politik, så der må jeg være dig svar skyldig. Jeg er faktisk selv overrasket over, at det har taget så lang tid, forklarer han.

Beboerne på Østerbro organiserede en underskriftsindsamling efter ulykken i 2020, for at få kommunen til at gøre vejen mere sikker. De har sidenhen flere gange udtrykt utryghed omkring forholdene på vejen.

I forsøget på at gøre vejen mere sikker, skal der blandt andet etableres nye cykelstier i begge retninger, fartbump, bredere fortove og så bliver hastighedsbegrænsningen sat ned til 40 kilometer i timen.



Projektet kommer til at dække strækningen fra Grønlandsgade og ud af Østerbro mod øst frem til den nuværende cykelsti.

Det forventes, at arbejdet kan være klar til maj 2023.