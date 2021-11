Umoden, klovn, løgner: Åben krig i blå blok i Odense

I et opslag på Facebook skriver Søren Windell blandt andet:

"Venstres unge spidskandidat, Christoffer Lilleholt, siger nu på TV 2 Fyn, at vi kunne have fået en borgerlig borgmester efter valget i sidste uge. Argumentet er, at Venstre havde lavet en aftale med Enhedslisten og med deres hjælp kunne vi have haft borgerligt flertal".

Han tilføjer:



"Problemet er, at det bare ikke er sandt. Enhedslisten og Venstre var netop enige om, at de pegede på hver deres borgmester. Med den aftale accepterede Venstre, at der bliver oprettet to nye forvaltninger".

"Det er en meget umoden opførsel af Christoffer Lilleholt. Han forsøger at tage Enhedslisten til indtægt for at de ville støtte en borgerlig borgmester. Dét har jeg aldrig hørt Enhedslisten sige, og det ligner ingenting, at Lilleholt lyver på TV."

Søren Windell kalder desuden Christoffer Lilleholts opførsel for "umoden" og spørger hvorfor Christoffer Lilleholt ikke ringer til ham, "hvis Enhedslisten vil pege på en af os som borgmester?".

"Vi er nogle, der forsøger at gøre en forskel. Jeg forstår godt, hvis det nærmere ligner et cirkus set udefra. Men det er endnu værre end cirkus. For i cirkus ved man, at man bliver snydt af klovnen", skriver Søren Windell.

Hans opslag har affødt at hav af kommentarer. Blandt andre skriver det nyvalgte byrådsmedlem for Venstre Nicolai Busch Bæhrenz, at det "er en ubehagelig tone", som Søren Windell bruger, og at det er "under lavmålet", at "kalde Venstre for et cirkus, og Christoffer Lilleholt for en klovn".

Her replicerer Søren Windell kontant:

"... du er en god fyr, der er loyal overfor din leder. Det så vi, da du angreb Johnny Killerup efter ordre, og det forstår jeg godt".

Angreb for rullende kamera

Onsdag aften rettede Christoffer Lilleholt for rullende kamera på TV 2 Fyn et angreb mod Konservative.

Er du skuffet over, at Konservative ikke har bakket jer op om og skabe den her fælles opposition?

- I 20 år har både Venstre og Konservative altid valgt at skabe en borgerlig opposition. Og nu har de valgt at gå hen over midten og lade sig betale for at få nogle ekstra poster, sagde Christoffer Lilleholt og tilføjede:

- Det er jeg sådan set ærgerlig over, fordi jeg havde håbet på, at vi kunne skabe en borgerlig opposition, hvis vi ikke kunne vinde magten.

Christoffer Lilleholt konstaterede samtidig, at Venstre reelt er det eneste parti i byrådet i Odense, som er i opposition.

- Venstre er det eneste parti tilbage i Odense byråd, der er et reelt oppositionsparti, der reelt ønsker, at vi skal have en borgerlig borgmester i Odense, sagde han.

Konstitueringsaftalen blev lavet uden om Venstre og Enhedslisten og dermed aftalt mellem Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre, Konservative og Nye Borgerlige.